Katırlar Bataklıktan Kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su arayışına çıkan iki katırı saplandıkları bataklıktan kurtaran ekiplerin canhıraş mücadelesinin görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin katırları kurtarmak için yaptıkları özverili çalışma ve bataklığa bata çıka girmeleri takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'e bağlı Avşar Mahallesi yakınlarındaki Avşar Barajı çevresine su içmeye giden iki katır, baraj kenarındaki bataklığa saplandı. Katırlarının battığını fark eden Mehmet Yöntem, hayvanlarını kurtarmaya çalışırken kendisi de bataklığa saplandı. Beline kadar çamura gömülen Yöntem'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları koordineli çalışma sonucunda Mehmet Yöntem'i ve iki katırı sağ salim bataklıktan çıkardı. Ekiplerin mücadelesi cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, sağlık ekipleri, olay sonrası kontrol amaçlı Mehmet Yöntem'e müdahalede bulundu. - MANİSA