Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren'in ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı.
Program sırasında Emrah'ın babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Elveren'in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.
JASAT tarafından Yalova'ya getirilen Ahmet Ş.'nin, Elveren'in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.
Ahmet Ş., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Ş., "Ben suçsuzum benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi.
Ahmet Ş., Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi - Son Dakika
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