Kaybolan Dağcı Cansız Bulundu

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 bin 70 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi zirvesine çıkmak üzere Finike'den yola çıktıktan sonra kaybolan amatör dağcı Fehmi Efe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan Fehmi Efe (59), pazartesi akşamı off-road aracıyla Kızlar Sivrisi'nin zirvesine hareket etti. Ancak Efe'den daha sonra haber alamayan yakınları, salı günü endişe içinde jandarmaya başvurdu.

Telefonundan son sinyal uçurum bölgesinden alındı

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Fehmi Efe'nin aracının Kızlar Sivrisi'nin park alanında olduğu, telefonunun ise 2 gün önce uçurum bölgesinden sinyal verdiği belirlendi. Jandarma ekipleri zorlu arazi şartlarında kayıp dağcıyı bulmak için çalışma başlattı. Bölgenin sarp kayalık yapısı ve çetin kış şartlarından dolayı çalışmalarda termal kameralı dron ve helikopter desteği alındı. Ekiplerin Efe'nin cesedine ulaştığı ve bölgeden cenazeyi indirmek için çalışma yürüttüğü belirtildi. - ANTALYA