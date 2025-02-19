Kaybolan Genç Kız Bulundu

3.Sayfa

Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

Derecik'te kaybolan genç kız saatler sonra ekipler tarafından Bulundu

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Hacıbey (Aydınlık) Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sularında kaybolan S.Y., köylüler ve jandarmanın çalışmaları sonucu bulundu. Kaybolan genç kızın bulunması, köy halkında büyük bir sevinç yarattı.

Edinilen bilgilere göre, S.Y. saat 19.00'da köye yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaki Havrok Tepesi'nde bulunduğunu ailesine telefonla bildirerek yardım istedi. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, köylüler ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda S.Y., Havrok Tepesi'nde sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, köy halkına güvenlik ve iletişim konularında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. S.Y.'nin ailesi ve köylüler, arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti. Aile, "Kızımızın bulunması için seferber olan herkese minnettarız. Onun sağ salim bulunması bizim için büyük bir mutluluk," şeklinde konuştu.

Derecik ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde kaybolan S.Y., köylüler ve jandarmanın yoğun çabaları sonucu saatler sonra sağ salim bulundu. Bu olay, köy halkı arasında büyük bir dayanışma ve sevinç yarattı. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için halkı dikkatli olmaya çağırdı.