Kayıp gencin cansız bedeni uçurumda bulundu

Yasin Zandolu:

Ulan ulan ülkenin 22 yıldan beri batmış söylüyorsun da 22 yıl önce nasılmış çok mu iyiymiş bu ülkeyi zaten kullanacaklar bitirdi bundan sonra birkaç yıldan beri zam var diye herkes 30 yıldır böyle böyle sizi 30 yıldır Erdoğan adam etti ona göre