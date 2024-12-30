Kayıp gencin cansız bedeni uçurumda bulundu - Son Dakika
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Kayıp gencin cansız bedeni uçurumda bulundu

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İstanbul'da kaybolan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cesedi Sultangazi'deki bir uçurumda bulundu.

30.12.2024 11:08  Güncelleme: 12:21
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İstanbul'da yaklaşık 20 günden beri kayıp olan gencin cansız bedeni Sultangazi'de uçurumda bulundu.

İstanbul'da yaşayan İsmail Irmak (22), yaklaşık 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu. Ardından ailesi Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı. İsmail Irmak'ın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi ve çalışmalar bu yönde sürdü. Yapılan çalışmalarda Irmak'tan kötü haber geldi.

UÇURUMDA BULUNDU

Irmak'ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. Gencin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

20 gündür aranan gençten acı haber
Kayıp gencin cansız bedeni uçurumda bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp gencin cansız bedeni uçurumda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yasin Zandolu:
    Ulan ulan ülkenin 22 yıldan beri batmış söylüyorsun da 22 yıl önce nasılmış çok mu iyiymiş bu ülkeyi zaten kullanacaklar bitirdi bundan sonra birkaç yıldan beri zam var diye herkes 30 yıldır böyle böyle sizi 30 yıldır Erdoğan adam etti ona göre 21 57 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Ülkeyi 22 senede mahfettiler insanların yaşama sevincini yok ettiler ekonomik zorluklar yüzünden cinnet cinayet intihar çok büyük oranda arttı ülkede yaşamak adeta imkansız hale geldi ama hala kimsenin umrunda degil gidişat çok daha vahim 40 22 Yanıtla
    poyraz can:
    gerçekleri konuşanları sevmezler burada 0 1
    Faruk K:
    filozof o kadar vahimse sende atla la istersen 0 0
  • Caresi Bedel:
    şüpheli ölüm araştırılmalı .. 16 1 Yanıtla
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