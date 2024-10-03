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Kaybolan Hayvanlar Drone ile Bulundu

Kaybolan Hayvanlar Drone ile Bulundu

Burdur'da kaybolan 42 küçükbaş hayvan, jandarma dronuyla dağlık alanda bulundu ve sahibine teslim edildi.

03.10.2024 12:39
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde 42 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dron kamera ile yaptığı çalışmada koyunları dağlık arazide bularak sahiplerine teslim etti.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı İğdir köyünde 25 Eylül günü bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 42 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, dağlık ve sarp arazide dron kamera yardımıyla bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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