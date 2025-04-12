Kaybolan Koyunlar 7 Saatte Bulundu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kaybolan 12 koyun jandarma ekiplerince kısa sürede bulunurken, 1 koyun da doğum yaptığı arazide 3 kuzusuyla birlikte bulundu.

Olay, Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan K.E. isimli şahıs tarafından 13 adet koyununun kaybolduğu ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 3 asayiş timi ile arazide yapılan aramada 7 saat sonra aynı gün 12 adet koyun bir arada bulundu. Diğer kayıp olan bir koyun ise başka bir arazide doğum yapmış olarak 3 kuzu ile birlikte bulunarak sahibine teslim edildi. Koyunlarını teslim alan K.E. ise jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN