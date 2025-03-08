Kaybolan Kuşuna 20 Bin TL Ödül! - Son Dakika
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Kaybolan Kuşuna 20 Bin TL Ödül!

Ferhat Okur, 6 yıl beslediği 'Fındık' isimli muhabbet kuşunu kaybedince ödül vermeye karar verdi.

08.03.2025 12:11
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Evladım gibiydi dediği 6 yıllık kuşunu bulana 20 bin TL ödül verecek

Ferhat Okur: "Kuşumuzu kim bulup bize teslim ederse 20 bin TL ödül vereceğim"

HATAY - Hatay'da yaşayan Ferhat Okur, 6 yıldır beslediği ve kaçarak kayıplara karışan 'Fındık' isimli muhabbet kuşunu bulup getirene 20 bin TL ödül verecek.

İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesinde yaşayan Ferhat Okur'un 6 yıldır beslediği muhabbet kuşu evin penceresinden kaçarak kayıplara karıştı. Kuşun kaybolması üzerine üzüntüye giren Okur ailesi 'Fındık' isimli kuşu bulup getirene 20 bin TL ödül verme kararı aldı. Kaybolan kuşuna olan sevgisini 'Fındık evladım gibiydi, evladımdan farkı yoktu' diyerek dile getiren Okur, gelecek mutlu haberi bekliyor.

"Kuşumuzu kim bulup bize teslim ederse 20 bin TL ödül vereceğim"

6 yıldır besledikleri kuşunu evladı gibi sevdiğini belirten Okur, "Muhabbet kuşumuz yaklaşık 6 senedir bizimleydi. Depremi de yaşadık onunla beraber uçtu gitti, bir daha geldi. 2-3 gün önce kaçtı, geri gelmedi fındık. Mavi Jumbo büyük bir kuştu evcil bir hayvan elinize geliyor. Eve geldiğiniz zaman kapı açıktı mutfağın penceresinden ondan sonra yaklaşık 3-4 gündür kayıp. Kuşumuzu kim bulup bize teslim ederse 20 bin TL ödül vereceğim. Fındık evladım gibiydi, evladımdan farkı yoktu. Yani ben onu büyüttüm besledim bulan ve bulan olursa 20 bin TL ödülümüz var. Kuşumuz Sakarya Mahallesi'nde kayboldu. Muhabbet kuşumuz konuşuyor ne derseniz tekrarlıyor aşkım, cicim ve her şeyi söylüyor. Işık kapanınca kaçıyordu yani korkuyor depremden dolayı en son deprem olduğu zaman korkmaya başladı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan Kuşuna 20 Bin TL Ödül! - Son Dakika

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