Kaybolan Rahvan Atı Elde Edildi

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaybolan rahvan atı, jandarma ekiplerince kısa sürede bulundu.

Olay, Sultanhisar ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında İ.T. isimli şahsın rahvan cinsindeki bir adet atı kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, atın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve arama neticesinde rahvan atı, yaklaşık 15 saat sonra Kavaklı Mahallesi Molla Kahveler mevkiinde bulundu. Koruma altına alınan rahvan at sahibine teslim edildi. - AYDIN