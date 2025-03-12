Kayıp Cevriye Memiş'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp Cevriye Memiş'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp Cevriye Memiş\'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da 81 yaşındaki Cevriye Memiş, mukabeleye gidiyorum diyerek evden çıktı ve kayboldu.

12.03.2025 11:15
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 81 yaşındaki Cevriye Memiş'ten hafta başından bu yana haber alınamıyor.

Eşi ve kızı ile birlikte yaşayan Cevriye Memiş, "Mukabeleye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kayboldu. En son Uluoymak Mahallesi'nde görülen yaşlı kadının, pek çok vatandaş tarafından fark edilmesine rağmen henüz izine rastlanmadı. Mukabelede olduğu düşünülen ve sonrasında eve dönmemesi üzerine ailesi endişelenerek polis ve jandarmaya başvurdu.

Polis ekipleri, şehir merkezindeki ihbarları değerlendirse de Cevriye Memiş'ten henüz bir iz bulunamadı. Kayıp yaşlı kadının bulunması için emniyet güçlerinin ve yakınlarının yoğun çalışması devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gediz, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Cevriye Memiş'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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