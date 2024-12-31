Kayıp Genç Gölde Ölü Bulundu

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Kayıp gencin cesedi gölde bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde önceki gün kayıp olarak aranan gencin cesedi gölde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki evinden çıkan Ali Kıraç'tan haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmalar çerçevesinde Kıraç'a ait araç göl kenarında bulundu. Aracın bulunmasının ardından Gölbaşı Gölü çevresinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapıldı. Aramaların sonuçsuz kalması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen dalgıç ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Ali Kıraç'ın cansız bedeni göl içerisinde bulundu. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.