Kayıp Genç Niğde'de Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Genç Niğde'de Bulundu

Kayıp Genç Niğde\'de Bulundu

Niğde'de kaybolan Osman Şükrü D.'nin cenazesi Azatlı Göleti'nde bulundu; soruşturma sürüyor.

04.01.2025 09:59
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Niğde'de günlerdir kayıp olarak aranan gencin cenazesi Azatlı Göleti'nin sularının çekilmesiyle bulundu.

Niğde'de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Osman Şükrü D. (20) için arama çalışması başlatılmış; Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Göleti yakınında bulunan motosiklet ve cep telefonunun kayıp gence ait olduğu belirlenmişti. Bunun ardından gölette arama çalışması başlatan ekipler, su seviyesinin azalmasıyla 9 gün sonra Osman Şükrü D.'nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Dinçsoy'un kaybolmasıyla ilgili detaylı inceleme sürerken, olayın nasıl gerçekleştiği konusundaki soruşturma da devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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