Kayıp Güvercinler İçin 20 Bin Lira Ödül - Son Dakika
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Kayıp Güvercinler İçin 20 Bin Lira Ödül

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Adana'da bir kişi kaybolan iki güvercini bulana 20 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

07.04.2025 09:43
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Kayıp iki güvercini bulana 20 bin lira ödül

Adana'da bir kişi kaybolan iki güvercinini bulana 20 bin lira ödül vereceğini söyledi

ADANA - Adana'da bir kişi kaybolan iki güvercinini bulana 20 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre güvercin besleyen Cengiz Efe arkadaşlarıyla birlikte 2 Nisan günü akşamüzeri güvercinlerini kümesten çıkartıp uçurdu. Ancak iki güvercini bir daha geri dönmedi. Ne yaptıysa güvercinini bulamayan Efe, güvercinlerinin kendisi için çok değerli olduğunu, onları sanki çocuğu gibi bakıp büyüttüğünü ifade etti. Efe, güvercinin aradan çok zaman geçmesine rağmen bulunmadığını güvercinleri bulana 20 bin lira ödül vereceğini kaydetti. Efe, güvercin sevgisinin çok başka olduğunu kaybolan güvercinlerin ayağında Show Bilardo Hakan yazdığını kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Güvercinler İçin 20 Bin Lira Ödül - Son Dakika

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