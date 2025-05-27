Kayıp Müdür Yardımcısı Adil Bartu Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp Müdür Yardımcısı Adil Bartu Bulundu

27.05.2025 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de kaybolan Adil Bartu'nun cesedi, 27 saatlik aramanın ardından bulundu.

Doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısı böyle bulundu

Kayıp müdür kanyon geçişi yaparken sele kapılmış

Kayıp Müdürün önce şapkası ardından cesedi bulundu

Kanyon yürüyüşü yapan Adil Bartu'nun sele kapılıp hayatını kaybettiği iddia edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedeni 27 saat sonra BAKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Balıkesir Ekibi ile Balıkesir itfaiye ekipleri tarafından bulundu. Önce şapkası ardından da kayaların dibinde cansız bedeni bulunan Bartu'nun kanyon geçişi yaptığı sırada sele kapıldığı sel sularının sürüklediği talihsiz adamın kayalara çarparak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 25 Mayıs Pazar günü, saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu. Bölgede Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde AKUT, BAKUT, UMKE, Jandarma ekipleri tarafından 120 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatıldı.

Önce şapkası ardından cesedi bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun 27 saat sonra Gürleyik Şelalesi yakınlarında cansız bedeni BAKUT Arama Kurtarma Derneği Balıkesir Ekibi tarafından bulundu. Kayıp müdürün bulunma anı ve ekiplerin metrelerce yükseklikten dere yatağına inmeye çalışmaları kameralara da yansıdı. Arama Kurtarma ekibi şelale yakınlarında ilk olarak kayıp Müdür Yardımcısı Bartu'nun şapkasına ulaştı. Ekipler şelale çevresinde arama çalışmalarını genişletti. Bir süre sonra Bartu'nun cansız bedeni kayalıkların dibinde bulundu. Cesedi bulan uzman ekipler Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun kanyon geçişi sırasında sele kapılmış, sel suları tarafından sürüklenip uçurumdan aşağıya su ile birlikte düşmüş olabileceğini belirtti. Ayrıca arama kurtarma uzmanları, ekip yürüyüşü sırasında hiç bir zaman arkada kalan yada önde ilerleyen kişilerin bırakılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca önce şapkası bulunan Adil Bartu'nun sırt çantasının ve yürürken kullandığı batonun yanında olduğu görüldü.

Bartu'nun cansız bedeni yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Adatepebaşı köyüne getirildi. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bartu'nun cenazesi yapılacak otopsinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenecek tören ardından memleketinde toprağa verilmek üzere Van'a gönderilecek.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Çanakkale, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Müdür Yardımcısı Adil Bartu Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:35:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp Müdür Yardımcısı Adil Bartu Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.