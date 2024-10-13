Kayıp Öğrenci Rojin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

Kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in arama çalışmaları havadan karadan ve gölden yapılıyor

VAN - Van Valisi Ozan Balcı, 16 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'in ile ilgi yapılan çalışmaları inceledi.

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ediyor. Van Valisi Ozan Balcı, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Van Gölü kıyısındaki arama çalışmalarını takip eden, kayıp öğrenci Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Balcı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve diğer ekiplerin koordine içerisinde arama çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Vali Balcı, arama çalışmalarında yeni takviye ekiplerle birlikte 5 gemi, 4 bot, 1 sonar cihazı, 12 dalgıç 2 polis helikopteri, 1 İHA, 2 polis arama kurtarma köpeği olmak üzere toplam 52 ekip ve 217 personelin görev aldığını ifade etti.