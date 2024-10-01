Kayıp Şahıslar Ordu Polisiyle Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp Şahıslar Ordu Polisiyle Yakalandı

Ordu Emniyet, 11 ve 8 yıldır kayıp iki suçluyu İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

01.10.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Emniyet Müdürlüğü çeşitli suçlardan hüküm giyen ancak biri 11 yıl diğeri 8 yıldır kayıp olan 2 kişiyi İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakaladı.

11 yıldır aranıyordu

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında toplu silah ticareti veya kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, kilitli eşyayı kasayı kırarak hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından toplamda 25 yıl 2 ay hapis cezası ve 37 bin lira adli para cezası ile 11 yıldır aranan E.G.(52) isimli kişinin Sakarya'da olduğu belirlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle koordine kurularak yapılan operasyonda E.G. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

8 yıldır aran şahıs İstanbul'da yakalandı

Öte yandan başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama ve dolandırıcılık suçlarından 68 adet aranma kaydı bulunan ve toplamda 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile 8 yıldır aranan N.A.(46) isimli kişinin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle koordine kurularak yapılan operasyonda yakalanan şahıs, cezaevine konuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Operasyon, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Sakarya, ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Şahıslar Ordu Polisiyle Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı.
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
02:16 ABD üssüne saldırı Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı
00:21 Koca dehşeti Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı
23:33 Penaltı mı, değil mi Beşiktaş’ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti
23:24 Sokak ortasında iğrenç hareket Herkesin içinde kendini tatmin etti Sokak ortasında iğrenç hareket! Herkesin içinde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 19:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp Şahıslar Ordu Polisiyle Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement