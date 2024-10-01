Kayıp Şahıslar Ordu Polisiyle Yakalandı

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Ordu Emniyet Müdürlüğü çeşitli suçlardan hüküm giyen ancak biri 11 yıl diğeri 8 yıldır kayıp olan 2 kişiyi İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakaladı.

11 yıldır aranıyordu

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında toplu silah ticareti veya kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, kilitli eşyayı kasayı kırarak hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından toplamda 25 yıl 2 ay hapis cezası ve 37 bin lira adli para cezası ile 11 yıldır aranan E.G.(52) isimli kişinin Sakarya'da olduğu belirlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle koordine kurularak yapılan operasyonda E.G. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

8 yıldır aran şahıs İstanbul'da yakalandı

Öte yandan başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama ve dolandırıcılık suçlarından 68 adet aranma kaydı bulunan ve toplamda 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile 8 yıldır aranan N.A.(46) isimli kişinin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle koordine kurularak yapılan operasyonda yakalanan şahıs, cezaevine konuldu. - ORDU