Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynarca- Karasu yolu Kaynarca istikametinde meydana gelen olayda, A.O. idaresindeki 54 TN 953 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaynarca'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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