Kayseri Adliyesinde Gerginlik

İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yeniden yapılan yargılamada; duruşma sonrası, adliye koridorunda gerginlik yaşandı.

Arkadaşlar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından K.B.'yi bıçakla yaralayan A.C.S., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından A.C.S., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. İstinaf Mahkemesi'nin haksız tahrikten dolayı daha fazla indirim uygulanması gerekçesi ile bozma kararı verdiği olayla ilgili yeniden yapılan yargılamaya tutuklu sanık A.C.S. ve mağdur K.B. hazır bulundu. Olayın görgü tanığının dinlendiği duruşmada A.C.S.'nin avukatları sanığın 1 yıl 1 aydır cezaevinde bulunduğunu belirterek, kapalı cezaevinde geçirdiği sürenin alacağı ceza süresini geçtiğini, tutukluluğun tedbir olmaktan çıkıp cezalandırılmaya dönüştüğünü belirterek sanığın tahliyesini talep etti. Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelerken, A.C.S.'nin tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından ise adliye koridorlarında gerginlik yaşandı. A.C.S.'nin yakınları ile B.K.'nin avukatı arasında yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale ederek, tarafları uzaklaştırdı. - KAYSERİ