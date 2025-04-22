Kayseri\'de 176 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 176 adet uyuşturucu hap bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek olarak yapılan çalışmalarda takibi yapılan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 176 adet uyuşturucu hap bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, E.G., Y.K. ve E.T. hakkında da işlem başlatıldı. - KAYSERİ