Kayseri\'de 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticaretini önlemek amacıyla bir adreste arama yaptı. Yapılan aramada; 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ