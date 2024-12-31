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Kayseri'de 6 DEAŞ'lı yakalandı

'Gürz-34' operasyonunda Kayseri'den 6 gözaltı

KAYSERİ - 57 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden 'Gürz-34' operasyonlarında Kayseri'de 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemler için emniyete getirilirken haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan işlem başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 57 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden 'Gürz-34' operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesinin yakalandığını açıklamıştı.