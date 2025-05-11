Kayseri\'de 70 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın ikametinde makinalarla sigara dolumu yaparak piyasaya süreceği bilgisi alındı. Tespit edilen adrese yapılan operasyonda M.M.A. yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise; 50 bin dal makaron, 1 adet elektrikli sigara dolum makinası ve 70 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın sahte ürünlere karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın sağlığını ve huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ