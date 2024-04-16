Bunalıma girip 2 adet akrep yiyen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bunalıma girip 2 adet akrep yiyen şahıs hayatını kaybetti

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Kayseri'de girdiği bunalım sonucu 2 adet akrep yiyen 56 yaşındaki Bilal Yiğit, yolcu otobüsüyle Artvin'e giderken fenalık geçirdi. Samsun'da hastaneye kaldırılan Yiğit tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

16.04.2024 12:08  Güncelleme: 13:43
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Kayseri'de 2 adet akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUNALIM SONUCU 2 ADET AKREP YEDİ

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 adet akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 adet akrep yediğini' söyledi.

Bunalıma girip 2 akrep yiyen şahıs hayatını kaybetti

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bunalıma girip 2 adet akrep yiyen şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bunalıma girip 2 adet akrep yiyen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Ali Cetinkaya: Bu nasil manyakliktir arkadas bunalıma girip akrep yemek nedir ? Valla kopsun kiyamet artik 146 29 Yanıtla Eski Tüfek.: Ne meraklısınız şu kıyamet için ,o kadar çok istiyorsan yol açık ,buyur git ..:) 121 53 Ali Tarkan Erdal: Kıyametle ne işin var bunalma sakin ol iki akrepte sen yut :) 112 16
  • fatih kara : Dayı ne yaptın sen ya , ilginç ölümler listesine girdin.. 138 6 Yanıtla ferhat eser: Ne boş adamsın sen ya 7 75
  • Deniz Tel: Psikologlara ve psikiyatr servisleri gidilmediği sürece daha çok duyacağız bu haberleri lütfen yardım alın artık ????? 95 9 Yanıtla Ay Yıldız: Siz psikologmusunuz yoksa? 34 27
  • Fatih Aydın: mantı varken bir insan neden akrep yer ? 80 16 Yanıtla
  • salihb: Yemek yerine soktursaydı daha hijyenik olurdu 42 6 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: iyi başka birşey yemedi. 33 12 Yanıtla
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