Bunalıma girip 2 adet akrep yiyen şahıs hayatını kaybetti

Mehmet Ali Cetinkaya:

Bu nasil manyakliktir arkadas bunalıma girip akrep yemek nedir ? Valla kopsun kiyamet artik

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Eski Tüfek.: Ne meraklısınız şu kıyamet için ,o kadar çok istiyorsan yol açık ,buyur git ..:) 121 53