Kayseri\'de aranan 46 kişi yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; haklarında arama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasınayönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; hakkında yakalama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - KAYSERİ
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