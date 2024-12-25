Kayseri\'de Çelik Eşya Tesisinde Patlama: 3 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan çelik eşya üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre çelik eşya üretim atölyesinde boya kazanındaki gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. İki katlı atölyede patlamanın ardından geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, ekipler atölyede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ