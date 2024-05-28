Kayseri'de Değiştirilen Şase Numaralı Tır Dorselerine El Konuldu - Son Dakika
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Kayseri'de Değiştirilen Şase Numaralı Tır Dorselerine El Konuldu

Kayseri\'de Değiştirilen Şase Numaralı Tır Dorselerine El Konuldu

Kayseri'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurtdışından getirilip şasi numaraları değiştirilen tır dorselerine el konuldu. Operasyon sonucunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 adet tır dorsesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

28.05.2024 09:52
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Kayseri'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurtdışından getirilip change edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda yurtdışından getirilen 3 adet tır dorsesine yurtiçi araçlara ait şase tatbik edilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ekipler tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 adet tır dorsesine el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan şahıslar da ifadeleri alınmak üzere Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne götürülerek haklarında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Değiştirilen Şase Numaralı Tır Dorselerine El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Değiştirilen Şase Numaralı Tır Dorselerine El Konuldu - Son Dakika
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