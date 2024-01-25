 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağının acil iniş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağının acil iniş görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan ve acil iniş yapan C-160 uçağının iniş görüntüleri ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığı ve hafif hasar meydana geldiği belirtildi. Pilotlar ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağının acil iniş görüntüleri ortaya çıktı
25.01.2024 - 18:24,
Abone Ol

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan ve acil iniş yapan C-160 uçağının iniş görüntüleri ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verilmişti.

Eğitim uçağının acil iniş yaptığı anlara dair görüntüleri ortaya çıktı - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağının acil iniş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:18:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağının acil iniş görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement