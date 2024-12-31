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Kayseri'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir boru-profil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerindeki bir boru-profil fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.