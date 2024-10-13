Kayseri'de Huzur 38 Uygulaması: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 500 personelle yapılan Huzur 38 uygulamasında çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü; il genelinde 42 ayrı sabit noktada 500 personelle gün boyu uygulama yaptı. Gerçekleştirilen Huzur 38 Uygulamaları neticesinde; 3 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 21,89 gram narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca 43 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanırken bunlardan 8'i cezaevine teslim edildi. Ekiplerce; 8 şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan, 9 şahıs hakkında da '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, uygulama çerçevesinde 8 bin 555 şahıs ve 3 bin 803 araç sorgulandı. 105 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 32 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 53 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 1 sürücüye, drift yapmaktan, 86 sürücüye de yüksek sesle müzik dinlemek nedeniyle işlem yapıldı.