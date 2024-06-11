Kayseri'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması ile başlayan yangının eve sıçraması itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile engellendi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.06.2024 00:52
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması ile başlayan yangının eve sıçraması itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile engellendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan odunlar bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçedeki yangını eve sıçramadan kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika

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