Kayseri'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir müstakil evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması ile başlayan yangının eve sıçraması itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile engellendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan odunlar bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçedeki yangını eve sıçramadan kontrol altına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ