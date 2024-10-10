Kayseri\'de Narkotik Denetimleri

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Kayseri'de narkotik ekipleri, okullar ve civarlarında yapılan denetimlerde 127 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber okullar ve civarlarında denetimlerini artırdı. 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde kentte bulunan okullar ve civarlarında, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamalarında 127 araç 347 şahıs sorgulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada; "Geleceğimizi teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi. - KAYSERİ