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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin zararları, 'UYUMA' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. İlçeler terminalinde ve bir AVM'de düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 430 kişiye bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki vatandaşlara da eğitim faaliyeti düzenlendi.

Kayseri\'de Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Yaptı
27.01.2024 - 10:42,
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara; uyuşturucu maddelerin zararları, 'UYUMA', ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında bilgiler verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince; ilçeler terminalinde yaklaşık 180 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi merkezleri, 'UYUMA' aplikasyonu gibi konularda bilgiler verildi. Ekiplerce ayrıca bir AVM'de 250 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi merkezleri, 'UYUMA' aplikasyonu gibi konular anlatıldı.

Ekipler öte yandan Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki vatandaşlara da eğitim faaliyeti düzenledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Vatandaşlara Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika


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