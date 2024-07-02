Kayseri'de Olaylarda 474 Kişi Gözaltına Alındı, 285'inin Suç Kaydı Var - Son Dakika
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Kayseri'de Olaylarda 474 Kişi Gözaltına Alındı, 285'inin Suç Kaydı Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarda 474 kişinin gözaltına alındığını ve bu şahıslarda 285'inin çeşitli suçlardan kaydı olduğunu açıkladı. Olaylar sonrasında Bakan Yerlikaya, provokasyonlara gelinmemesi ve hukuk dışı yollara başvurulmaması çağrısında bulundu.

02.07.2024 21:54
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Bakan Yerlikaya: "Olaylarda 474 şahıs gözaltına alındı, Şahıslardan 285'inin çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi"

KAYSERİ - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarda 474 kişinin gözaltına alındığını ve bu şahıslarda 285inin çeşitli suçlardan kaydı olduğunu açıkladı.

Kayseri'de geçtiğimiz gün yabancı uyruklu şahsın 7 yaşındaki çocuğu taciz ederken yakalanması sonrasında şehir genelinde olaylar çıkmış, yabancı uyruklulara ait araç, ev ve işyerlerine zarar verilmişti. Olaylar ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan olaylarda 474 kişinin gözaltına alındığını ve bu şahıslardan 285'inin çeşitli suçlardan kaydı olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım; provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Olaylarda 474 Kişi Gözaltına Alındı, 285'inin Suç Kaydı Var - Son Dakika

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