Kayseri'de Park Halindeki Servis Yandı

Park halindeyken yanan öğrenci servisi kullanılamaz hale geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde park halindeyken yanan öğrenci servisinde geniş çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki öğrenci servisinin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu serviste inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.