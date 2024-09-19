Kayseri'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Kayseri'de yapılan operasyonda 17 kişi tutuklandı, 222 gram uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

19.09.2024 00:42
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Silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen 28 şahsın yakalandığı operasyonda 17 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 31 adrese 76 ekip ve 280 personel ile yapılan operasyonda 28 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 222 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 185 adet tabanca fişeği ve 18 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şahıstan, 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar polis ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.

Kayseri\'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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