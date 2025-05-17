Kayseri'de Silahlı Gasp: 2 Şüpheli Yakalandı

Silahlı gasp yaptılar, 60 kişilik özel ekiple yakalandılar

KAYSERİ - Kayseri'de bir iş yerinden silahlı gasp yapan 2 şüpheli, kurulan 60 kişilik özel ekiple yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kentte meydana gelen iş yerinde silahlı gasp olayıyla ilgili şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 60 personelden oluşan özel ekip kuruldu. Şüphelilerin H.D. ve O.Ç. 28) olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise olay sırasında üzerlerinde bulunan kıyafetler, kar maskesi, eldiven ve olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirldi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.