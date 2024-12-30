Kayseri'de Soba Faciası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de soba faciası: Zehirlenen 6 kişilik aileden 2 kardeş hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından anne ile birlikte 5 çocuğu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybederken 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; sabah saatlerinde komşularından haber alamayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler; anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.'yi hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan N.P.ve B.P.kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.