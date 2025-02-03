Kayseri\'de Telefon Hırsızı Yakalandı

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Kayseri'de bir kargo dağıtıcısının aracından cep telefonu çalan şüpheli 30 saatlik güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde meydana gelen olayda; bir kargo dağıtıcısının kargo aracından cep telefonu çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. 30 saatlik kamera görüntülerini inceleyen Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayı 9 adet suç kaydı bulunan E.T.'nin (31) gerçekleştirdiğini belirledi.

Öte yandan, E.T.'nin çaldığı telefonu satın alan Y.D.Y. (25) hakkında da işlem başlatılırken, telefon sahibine teslim edildi. - KAYSERİ