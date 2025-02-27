Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Mete' kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Mete' kod adlı ihraç astsubay N.M.O.'yü (37) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Terörle Mücadele Operasyonu - Son Dakika
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