Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda M.O.O. (27) ve M.G. (47) yakalanırken, yapılan aramalarda ise 160,53 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet fişek bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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