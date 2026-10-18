Kayseri polisi, hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Kayseri polisi, hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

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Kayseri polisi, hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahsı yakaladı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü mücadelenin aralıksız süreceğini açıkladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (30) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.Ç. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA
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