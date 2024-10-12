Kedi Havalandırmadan Kurtarıldı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Şuhut Yalı Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna yavru kedi düştü. Kedinin miyavlama seslerini duyan apartman sakinleri bir süre kediyi kendi çabaları ile kurtarmaya çalıştı. Bundan sonuç alamayan vatandaşlar daha sonra ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri bir dairenin apartman boşluğuna bakan ve kapatılmış olan pencerenin camını söktü. Daha sonra kediyi düştüğü yerden alan itfaiye ekibi, kediyi sokağa bırakarak özgürlüğüne kavuşturdu. - AFYONKARAHİSAR