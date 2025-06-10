İzmir Kemalpaşa'da orman yangını

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.