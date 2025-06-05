Kene Isırması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hacı Mehmet Eker (31) iddiaya göre kene ısırması sonucu fenalaştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Eker, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker'in haziran ayı sonunda düğününün olduğu öğrenildi. - KAYSERİ
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