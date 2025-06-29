Kepsut\'ta Orman Yangını Sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Eyüpbükü mevkisinde dün çıkan orman yangını ile mücadele devam ediyor.

Kepsut'un Eyüpbükü mevkisinde rakımın yüksek olduğu alanda çıkan yangınla mücadele, sabahın ilk ışıklarıyla sürüyor. Araçların çıkamadığı, dağın iç kısımlarında lokal olarak devam eden yangına havadan da müdahale ediliyor. - BALIKESİR