Balıkesir'in Kepsut ilçesi Eyüpbükü mevkisinde dün çıkan orman yangını ile mücadele devam ediyor.
Kepsut'un Eyüpbükü mevkisinde rakımın yüksek olduğu alanda çıkan yangınla mücadele, sabahın ilk ışıklarıyla sürüyor. Araçların çıkamadığı, dağın iç kısımlarında lokal olarak devam eden yangına havadan da müdahale ediliyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kepsut'ta Orman Yangını Sürüyor - Son Dakika
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