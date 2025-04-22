Kerimcan Durmaz'ın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kerimcan Durmaz'ın Yargılanması Devam Ediyor

Kerimcan Durmaz\'ın Yargılanması Devam Ediyor

Yasadışı bahis reklamı iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Durmaz'ın duruşması ertelendi.

22.04.2025 14:40
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Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı konuşan Durmaz, "Yargılama süreci devam ediyor o yüzden konuşmam pek uygun olmaz, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Kerimcan Durmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

Beraatını istedi

Duruşmada savunma yapan sanık Durmaz, üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek mahkemeden beraatını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkilinin beyanlarına katılarak eksik hususların giderilmesini istediler.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesini talep ettiyse de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazı cevabının gelmediğinden cevabın beklenerek eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya cevabın beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Yargılama süreci devam ediyor"

Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Durmaz, "Yargılama süreci devam ediyor o yüzden konuşmam pek uygun olmaz, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

"Hani casinolar falan"

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kerimcan Durmaz'ın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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