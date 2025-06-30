Kestel'de Tır Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kestel'de Tır Yangını Ormana Sıçradı

Kestel\'de Tır Yangını Ormana Sıçradı
30.06.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü bir tır alev aldı, ormanlık alan zarar gördü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Alevler ormana da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alev alev yanan tır, kullanılamaz hale gelirken 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Bursa- Ankara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyreden Uğur T. (36) yönetimindeki 53 ACD 500 plakalı motor yağı yüklü tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü tırı hemen yol kenarına çekip durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, tırı tamamen sardı. Alevler çevredeki ormanlık alana da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tırdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, ormanlık alandaki yangın ise yaklaşık yarım saatlik yoğun çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle Bursa-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Tır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alanda zarar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Olaylar, İtfaiye, Ormana, Kestel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kestel'de Tır Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Manisa’daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Hindistan’da dini törende izdiham: 3 ölü, 50’den fazla yaralı Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

16:31
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
15:26
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
08:09
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
07:07
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
00:56
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü Sürücü ağır yaralı
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı
00:35
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:30
İzmir’deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:11
Macron, İran’da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
23:52
Mersin’deki Göksu Deltası’nda yangın
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
23:20
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı 43 kişi hayatını kaybetti
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 17:12:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kestel'de Tır Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.