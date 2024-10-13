Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı
KİLİS - Kilis'te kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Resul Osman Dağı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 79 ABT 773 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan M.Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kilis'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?