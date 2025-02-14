Kilis'te DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütlerine yönelik operasyon yakalanan 2 şahıs tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla operasyon düzenlendi.
Kilis il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (DEAŞ)" suçundan adli işlem yapıldı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda ise örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK-PYD/YPG)" suçundan adli işlem uygulandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KİLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kilis'te Terör Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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