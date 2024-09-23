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Kira Tartışması Kanlı Bitti

Kira Tartışması Kanlı Bitti

Gaziosmanpaşa'da kiracısını vuran sanık 15 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

23.09.2024 11:25
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Gaziosmanpaşa'da 16 yıllık kiracısını 'kira ücreti' konusunda tartıştıkları sırada en az 7 el ateş ederek ölümüne neden olan sanık 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa'da 18 Temmuz 2023'de 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı kira ücreti ve dairenin tahliyesi konusunda tartıştıkları sırada en az 7 el ateş ederek ölümüne neden olan sanık Ertuğrul Öztunç'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ertuğrul Öztunç ve avukatı hazır bulundu.

"Aile gibiydik, böyle tatsız bir olayın gerçekleşmiş olması nedeniyle pişmanım"

Alınan savunmaların ardından son sözü sorulan sanık Öztunç, "Biz bir aile gibiydik, böyle tatsız bir olayın gerçekleşmiş olması nedeniyle pişmanım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Keşke mağduriyetimi koruyabilseydim" ifadelerini kullandı.

15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ertuğrul Öztunç'u haksız tahrik altında 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl 2 ay hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 15 yıl 10 ay hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, vefat eden Hüseyin Asar (43) ile şüpheli Ertuğrul Öztunç'un (37) aynı apartmanda yaşadıkları ve Asar'ın, şüpheli Öztunç'un 16 yıllık kiracısı olduğu aktarıldı.Tarafların arasında kira ücreti ve dairenin tahliye edilmesi konusunda zaman zaman tartışma yaşandığının belirtildiği iddianamede, olay günü de bu sebepten tartıştıkları, tartışma sırasında şüpheli Öztunç'un üzerindeki ruhsatsız silahla en az 7 el olmak üzere Asar'a ateş ederek olay yerinden kaçtığı, Asar'ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ertuğrul Öztunç'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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